Temporali a Roma, maltempo in Sardegna

Un vortice ciclonico dal mare di Liguria si sta spostando verso i settori del medio Tirreno pilotando un fronte freddo, che già in queste ore sta provocando un peggioramento delle condizioni atmosferiche su molte regioni. Nel weekend, secondo ilmeteo.it, tempo capriccioso con piogge sparse, temporali e grandinate che colpiranno molte regioni d’Italia.

Maltempo in Toscana e Lazio. Piogge sono segnalate inoltre su Abruzzo, Campania e sul Nord della Sardegna. Rovesci anche a sfondo temporalesco segnalati a Roma e nelle zone circostanti ad essa. Nel corso della giornata il vortice ciclonico si collocherà sull’area di mare tra la Sardegna e le coste tirreniche del Centro. Le precipitazioni previste per Sabato 15 AprileIl quadro meteorologico sarà poi destinato a rimanere fortemente instabile un po’ per tutto il corso della giornata.

Massima attenzione al pomeriggio quando si potranno sviluppare su tutto il comparto tirrenico fino alla Sicilia minacciosi focolai temporaleschi accompagnati da forti raffiche di vento, intensi rovesci a locali grandinate.

