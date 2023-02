Come riportato da ilmeteo.it si intensifica l'ondata di freddo sull'Italia

Si intensifica, in questi giorni l’ondata di freddo che da qualche giorno era attesa in Italia, come spiega il sito ilmeteo.it: nei prossimi giorni sarà anche responsabile del ritorno della neve fino in pianura. Una massa d’aria gelida di origine artico-continentale ha infatti fatto irruzione sull’Italia e le temperature stanno crollando ovunque. Le aree in cui il calo termico si sta facendo sentire maggiormente sono quelle adriatiche centro-meridionali, in particolare in Puglia ed in Calabria. In queste regioni già nelle ultime ore si sono registrate precipitazioni nevose fin sulle coste.

Nella giornata di martedì è confermato l’arrivo di un nucleo di aria molto fredda in quota che attiverà rovesci in particolare al Nordovest: sono attese nevicate fino in pianura sul Piemonte, sui settori interni della Liguria di Ponente e sulla Lombardia occidentale. Successivamente, mercoledì, le condizioni meteo sono previste nuovamente in peggioramento con il rischio di neve fin sulle coste centrali adriatiche con forti raffiche di vento dai quadranti settentrionali.

