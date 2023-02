Prima arriva il nocciolo d'aria gelida dalla Russia chiamato Nìkola, poi un temporale di neve

Gelo polare e neve in arrivo: l’inverno mite, se c’è stato, sembra finito. Fino a pochi giorni fa era il nulla all’orizzonte che spegneva qualsiasi immaginazione, ma oggi i centri di calcolo, veri artefici oramai delle previsioni meteorologiche a qualsivoglia scadenza temporale, accendono una luce nel buio, cambiano le prospettive: adesso crolla tutto prima del previsto, dice ilmeteo.it. Si accendono così per molti le Speranze intrecciate ai Sogni dell’imminente inverno che verrà, tra voglia di neve, di sci, di ghiaccio.

Il Generale Inverno pilotato da ‘NìKola’, un nocciolo di aria gelida dalla Russia, si avvicina a grandi passi e a breve, nei prossimi giorni, investirà l’Italia da Est, dalla Porta Balcanica e dalla Porta della Bora, attraverso quell’altipiano, del Carso, troppo spesso indifeso, ora come in passato. Successivamente da mercoledì 8 Febbraio la direttrice delle correnti sarà orientale e ‘NìKola’ trasporterà masse d’aria di origine uralico-siberiana verso di noi e verso tutta l’Italia e l’Europa: dopo ben 5 anni giungerà il Burian e ci saranno fenomeni vistosi sulle regioni adriatiche e al sud Italia, con temporali di neve; ma il gelo, entrando nella Valpadana, si addosserà poi verso il Piemonte facendo nevicare inaspettatamente a Torino; ma c’è di più: al nord-est, segnatamente su Triveneto ed Emilia Romagna potrebbero verificarsi parossistici fenomeni di Blizzard con neve in pianura ed infine, un nucleo formatosi sul Tirreno, entro il giorno 9 potrebbe risalire, eccezionalmente nevoso, su Roma.

NìKola ci regalerà dunque tante occasioni per rivedere la nostra città o il nostro paesino imbiancati così da tornare almeno per un attimo ancora bambini, in quella bolla, così dolce e naturale, in cui tutto era bello, facile, spensierato, ignari del mondo e della vita, ma tutto sommato consapevoli, sin da allora, che la Natura è Sempre lì, a guardarci. Imprevedibile.

