Attila ha portato il freddo in Italia, spiega ilmeteo.it

E’ una domenica da pieno inverno anche se da ovest si avvicina una maestosa figura atmosferica che farà sentire già la sua influenza su alcune regioni. Lo scrive ilmeteo.it.

Al momento l’Italia sta facendo i conti con un reiterato afflusso di correnti d’aria fredda (Attila) che ormai da alcuni giorni ha portato un clima tipicamente invernale su tutto il Paese.

L’altro elemento è costituito invece da una circolazione ciclonica che dalle regioni del Sud si sta spostando gradualmente verso le Isole Greche e il Mar Nero. L’area depressionaria porterà ancora qualche timido disturbo a carico del Sud della Sicilia, sul Nord della Sardegna e lungo il versante adriatico centrale. Su queste zone consigliamo di tenere un ombrello a portata di mano. Sul resto del Paese l’atmosfera si manterrà decisamente più tranquilla. Ma attenzione al freddo durante la notte e nelle ore prossime all’alba. Su gran parte del Nord e nelle vallate più interne del Centro le colonnine di mercurio potranno scendere di alcuni gradi sotto lo zero.

In quanto al tempo, se escludiamo qualche nube di passaggio sulla Valle Padana e a ridosso dei rilievi alpini ed Appenninici, l’atmosfera godrà di una discreta stabilità segnale che qualcosa sta cambiando. Da ovest infatti si sta avvicinando un ampia area di alta pressione che diventerà in parte protagonista nei prossimi giorni quando il meteo risulterà più stabile su gran parte del Paese. Nonostante ciò, almeno per i primi 2-3 giorni della prossima settimana, non sembra essere in grado di conquistarsi totalmente il dominio in area mediterranea e i freddi disturbi dai quadranti Nordorientali saranno sempre pronti a minacciare il nostro Paese. Ci aggiorneremo in merito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata