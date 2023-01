Vasta circolazione ciclonica, secondo ilmeteo.it al Nord piogge e nevicate dai 600 metri

E’ imminente l’ennesimo peggioramento del tempo di questa lunga fase assai dinamica sul fronte meteorologico: lo scrive il sito ilmeteo.it. Nelle prossime ore infatti, ci attendiamo l’arrivo di nuove piogge e nevicate su alcune regioni del Paese.

La ragione va ricercata in una reiterata e vasta circolazione ciclonica – dice ancora ilmeteo.it – che al momento trova il suo centro motore addirittura tra la Tunisia e la Libia, ma in lento movimento verso Nord tant’è che entro sera un nuovo centro di bassa pressione si andrà a collocare sui mari circostanti le nostre regioni ioniche.

Ma come evolverà dunque il meteo nelle prossime ore? Partendo dal Nord il tempo sarà caratterizzato da alcune deboli piogge che potranno bagnare principalmente l’Emilia Romagna, il Piemonte, alcuni tratti della Lombardia e della Liguria. Qualche nevicata potrà verificarsi sui rispettivi rilievi anche a quote prossime alla collina (600/700m). Moderata variabilità invece sul resto del Nord dove l’ombrello non dovrebbe essere necessario.

Al Centro sotto osservazione saranno i comparti adriatici e dunque Marche, Abruzzo e Molise anche se qualche piovasco è comunque atteso pure sul lato opposto tirrenico specie sul Lazio.

Ma la pioggia potrà interessare anche molte aree del Sud specie la Puglia, la Basilicata e gran parte delle due Isole Maggiori ed in particolare la Sardegna dove le piogge potranno risultare anche piuttosto importanti specie sul lato più orientale dell’Isola.

