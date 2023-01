Come riportato dal sito ilmeteo.it, si tratterà del primo ciclone dell'anno in grado di innescare una perturbazione piuttosto estesa in molte regioni italiane

Nel weekend è atteso l’arrivo di un ciclone che impatterà sull’Italia tra Sabato 7 e Domenica 8 Gennaio e che è pronto a riportare non solo la pioggia su molte regioni, ma anche la neve su Alpi ed Appennini.

Come riportato dal sito ilmeteo.it, saremo sostanzialmente di fronte a un vero e proprio sblocco atmosferico a livello continentale, dopo settimane di calma piatta, con una ripresa del flusso perturbato atlantico, ovvero di quello che è il cuore pulsante delle perturbazioni per il Vecchio Continente.

Si tratterà del primo ciclone dell’anno in grado di innescare una perturbazione piuttosto estesa, intensa e ricolma di precipitazioni, come non si vede ormai da tempo.

Le prime piogge sono attese già entro la serata di Sabato 7, specie in Liguria e Toscana, poi, tra la successiva notte e le prime ore di Domenica 8, la perturbazione riuscirà a sfondare in maniera più marcata su buona parte dell’Italia, avviando una fase di intenso maltempo.

Tornerà anche la neve sulle Alpi, con fiocchi a partire dai 900/1000 metri di quota, mentre sugli Appennini scenderà solamente oltre i 1500/1600 metri.

Le temperature, complice il maltempo, sono destinate a perdere qualche punticino, pur restando comunque sempre sopra la media climatologica del periodo. Le condizioni meteo resteranno poi instabili anche in avvio della prossima settimana.

