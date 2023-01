Foto: Unsplash

Secondo ilmeteo.it, finisce il caldo dell'anticiclone ma Scirocco e Libeccio ritardano il gelo

Fine del caldo e dell’anticiclone in Italia, ma per il vero freddo occorre aspettare ancora. Siamo di fronte, spiega ilmeteo.it, a una anomala situazione meteo-climatica da parecchie settimane. “Sul nostro Paese, infatti, una reiterata presenza anticiclonica a matrice africana continua a dispensare non solo tanta stabilità atmosferica, ma su alcune regioni d’Italia anche un caldo fuori stagione, con temperature davvero eccezionali per il periodo. Insomma, poter passeggiare all’aria aperta in manica di camicia ai primi giorni di Gennaio non è certo cosa di tutti i giorni” si legge.

Le temperature massime previste per il giorno dell’Epifania sono ancora molto miti su parte del nostro Paese. Tra Domenica 8 e Lunedì 9, invece, l’anticiclone subirà una parziale erosione, quel che basta per lasciare aperto un corridoio ad un’importante perturbazione atlantica che attraverserà il Paese da Nord a Sud. Per i termometri potrebbe essere questa una prima ghiotta occasione per perdere qualche punticino e invece ci penseranno i venti miti da Scirocco e Libeccio ad eludere gli effetti del maltempo sul fronte termico. Insomma, ancora nulla di fatto – dice ilmeteo.it.

Per un più radicale cambiamento sul fronte climatico bisognerà molto probabilmente attendere dopo la metà del mese, intorno al 18/19 Gennaio.

