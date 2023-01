Fonte: Unsplash

Dopo l'anticiclone, ecco pioggia vento forte e neve, dice ilmeteo.it

Tempo in cambiamento nei primi giorni di gennaio. E’ questa la novità più importante appena arrivata dai principali centri di calcolo che vedono il ritorno di pioggia, vento forte e pure neve su tante regioni in vista della prossima settimana, secondo il sito ilmeteo.it.

La datada segnare col cerchietto rosso per questa svolta atmosferica è quella di lunedì 9 Gennaio, dice ilmeteo.it, quando si verificherà un sostanziale cambiamento sul comparto nord-atlantico, a causa dell’irruzione di aria più fredda in discesa dal Polo Nord e diretta verso il Mediterraneo nei giorni successivi. Dopo il caldo estremo di questi giorni, sia al Nord che al Sud, dunque, torna il freddo in tutta Italia.

