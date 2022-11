A rischio Calabria e Sicilia Orientale, secondo ilmeteo.it, ma piove anche in Basilicata e Puglia

Ancora due regioni a rischio nubigragi in Italia. Possibili precipitazioni violente tra Calabria e Sicilia Orientale. Lo riporta il sito ilmeteo.it. Saranno ancora possibili locali nubifragi.

“La fase di forte maltempo che ha colpito Sabato 26 alcune zone del nostro Paese è dunque ancora in atto e sta lasciando dietro di sé una sorta di bollettino di guerra. Fortemente colpite le aree del basso Tirreno ed in particolare l’Isola di Ischia dove una devastante frana ha colpito alle del 5 mattino di Sabato l’Isola” spiega il sito ilmeteo.it. “Unica nota positiva in queste ore è il meteo che si mantiene abbastanza tranquillo e soprattutto asciutto. Il brutto tempo infatti si è ormai spostato verso il resto del Sud e al momento nubi e piogge colpiscono soprattutto la Sicilia orientale, il sud della Calabria e alcuni tratti della Puglia centrale”.

Residui piovaschi potranno bagnare inoltre anche la Basilicata e i settori centrali e settentrionali della Puglia, dice ancora ilmeteo.it.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata