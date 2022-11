Lo conferma il sito ilmeteo.it: già da lunedì fiocchi a 900 metri

In arrivo molta neve in Italia. La conferma è arrivata poco fa con l’ultimo aggiornamento de ilmeteo.it, che ribadisce che stavolta le nevicate potrebbero farsi vedere a quote molto basse per il periodo, addirittura fino in collina su alcuni settori.

“Il tutto sarà causato da un peggioramento delle condizioni meteo atteso già con l’avvio della prossima settimana, quando un flusso di correnti d’aria molto fredde di origine polare irromperà sul bacino del Mediterraneo dalla Porta del Rodano (Francia) dando vita ad un ciclone con conseguenze dirette su molte delle nostre regioni – spiega il sito – Come primo effetto ci aspettiamo un crollo delle temperature con i valori che si porteranno fin sotto le medie climatiche. Questo favorirà il ritorno della neve già da Lunedì 21 Novembre a partire dai 900/1000 metri di quota su tutto l’arco alpino (a quote inferiore sulle vallate di confine). E non è finita qui, anzi. L’ulteriore ingresso di aria fredda in quota farà crollare la quota delle nevicate con i fiocchi che si spingeranno fin verso i 500 metri (localmente fino a 3/400 metri in provincia di Bolzano, in caso di precipitazioni intense) su Lombardia (Valtellina, Valcamonica), Trentino Alto Adige, Veneto (Dolomiti bellunesi, Altopiano di Asiago) e Friuli Venezia Giulia”.

Senz’altro un’ottima notizia per le tante località sciistiche in vista dell’ormai imminente stagione: Bormio (SO), Livigno (SO), Madonna di Campiglio (TN), Cortina d’Ampezzo (BL) son pronte a fare il pieno di neve, dopo tanto tempo: lo scorso Inverno, non dimentichiamolo, le nevicate non sono quasi mai arrivate su buona parte dell’arco alpino, lasciando praticamente a secco intere regioni. Sugli Appennini, invece, a causa del richiamo più mite delle correnti dai quadranti meridionali, ci aspettiamo nevicate intense a partire dai 1500 metri circa.

Insomma, prepariamoci a un vero e proprio anticipo d’Inverno con questa bordata di aria fredda che favorirà il ritorno della neve dopo tantissimo tempo, fino a quote di collina.

