Nel week-end prime nevicate su Alpi e Appennini

Dopo le temperature anomale e il caldo da record, arriva in Maltempo, secondo le previsioni del sito ilmeteo.it.

Pioggia e temporali, oltre ad un abbassamento delle temperature in linea con la stagione autunnale, sono attesi nelle prossime ore in almeno quattro regioni, in particolare al Nord e al Centro: Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana senza escludere alcuni episodi anche in Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Nel week-end atteso un ulteriore peggioramento con l’arrivo della prima neve sulle Alpi, anche sotto i 1.400 metri e in Appennino. Secondo gli esperti de ilmeteo.it tra giovedì e venerdì i primi fiocchi di neve potrebbero posarsi su Valle d’Aosta, Piemonte, Valtellina, Trentino Alto Adige e Dolomiti bellunesi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata