Foto dall'archivio, LaPresse

Sul resto del Paese il meteo si manterrà invece più tranquillo e asciutto: lo dice il sito ilmeteo.it

E’ imminente un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche e già dalle prossime ore ci sarà pure una regione che rischierà grosso. Lo dice ilmeteo.it. Sull’Italia continuano ad affluire masse d’aria di origine oceanica nel cui letto viaggiano alcune perturbazioni. Una di queste ha raggiunto il nostro Paese nel corso del weekend per poi allontanarsi in quel di martedì. Una seconda invece sta raggiungendo in queste ore i settori più occidentali della Sardegna dove ci attendiamo un rapido peggioramento delle condizioni atmosferiche.

E’ proprio la Sardegna la regione colpita da un forte fase di maltempo, sempre secondo quanto riporta ilmeteo.it. In questa prima parte del mattino sono stati i distretti sud-occidentali e quelli nord-orientali dell’Isola ad essere colpiti da intensi rovesci anche a sfondo temporalesco che proseguiranno anche nelle prossime ore per poi spostarsi verso levante. Nella seconda parte del giorno infatti le precipitazioni più intense dovrebbero colpire soprattutto l’area centrale e settentrionale dell’isola dove potranno verificarsi piogge intense, abbondanti anche sotto forma di nubifragi.

Sul resto del Paese il meteo si manterrà invece più tranquillo, asciutto anche se qualche piovasco potrà bagnare nel pomeriggio alcuni tratti interni del Centro specie tra Umbria e Lazio. Non saranno nemmeno da escludere a priori deboli piogge a carico dell’arco alpino. Attenzione infine tra la sera e la notte quando la parte più attiva della perturbazione comincerà ad abbandonare gradualmente la Sardegna per poi dirigersi verso le regioni del Centro e la Sicilia e pronta a compromettere fortemente il tempo in quel di Giovedì 13.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata