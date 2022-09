Rovesci e temporali si andranno a concentrare soprattutto su bassa Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia

Come riportato dal sito ilmeteo.it gran parte della mattinata sarà contrassegnata da forti venti di Bora e Grecale che manterranno attive evidenti condizioni d’instabilità. Rovesci e temporali si andranno a concentrare soprattutto su bassa Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Su queste zone i fenomeni potranno risultare anche di forte intensità.

Proseguirà una fase di moderato maltempo anche su parte del Sud con piogge e temporali che si andranno a concentrare soprattutto su lato del basso Tirreno specie tra il Sud della Campania e le coste calabresi. Con il passare delle ore saranno purtroppo coinvolte dal brutto tempo nuovamente le Marche, ma anche la Toscana, l’Umbria e la parte più orientale del Lazio.

Attenzione anche ai forti venti che sferzeranno impetuosi in particolare lungo le coste del medio e alto Adriatico dove sono inoltre attese possibili mareggiate. Per non parlare poi delle temperature destinate a subire un brusco scivolone.

Solo dalla seconda parte del giorno il quadro atmosferico inizierà a dare i primi segnali di miglioramento sulle regioni di Nordest, mentre continuerà fino sera a rimanere fortemente instabile il meteo sul lato del medio Adriatico e al Sud. Qui la situazione andrà comunque migliorando tra la sera e la notte.

