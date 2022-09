Da metà settimana in arrivo temporali al Nord

Sta tornando l’anticiclone africano con il suo carico di caldo bel tempo, ma attenzione perché non è destinato a durare a lungo, soprattutto al Nord, dove già da metà settimana nuove minacce si intravedono all’orizzonte, secondo quanto riportato dal portale Ilmeteo.it.

Dopo un avvio di Settembre assai dinamico, a tratti anche capriccioso, ora la pressione tende ad aumentare sul bacino del Mediterraneo per effetto di un nuovo e coraggioso promontorio anticiclonico di matrice africana pronto ad avvolgere gran parte del nostro Paese. Diciamo “gran parte” in quanto il cuore pulsante dell’alta pressione concentrerà i sui maggiori effetti al Sud e sulle Isole maggiori. Qui, nei prossimi giorni, l’atmosfera godrà di una calda stabilità; fin troppo rovente a dire il vero (non ce ne vogliano gli amanti del caldo e del solleone), in quanto i valori termici saliranno ben oltre la media del periodo.

Anche sul resto del Paese avremo peraltro una sorta di colpo di coda estivo: Martedì 6 sole e temperature in aumento saranno all’ordine del giorno quasi per tutti e soltanto lungo i settori tirrenici del Centro i cieli si manterranno meno limpidi, pur senza che siano previste precipitazioni.

Le cose però cominceranno a cambiare sul finire della giornata di Martedì quando si inizieranno a sentire gli effetti di un profondo vortice ciclonico collocato sul vicino Atlantico. Tra il tardo pomeriggio e la sera assisteremo infatti a un progressivo aumento delle nubi al Nordovest dove entro la serata potrebbe anche verificarsi qualche rovescio, con maggiori rischi per la Lombardia. Ci sarà dunque un temporale anche a Milano? La probabilità è piuttosto elevata!

Altrove, invece, proseguirà il caldo bel tempo, specialmente al Sud, su Sicilia e Sardegna dove sembrerà sncora piena Estate.

Un ulteriore cambiamento verso il brutto tempo verificherà nei giorni successivi: Mercoledì 7 ci attendiamo una maggiore ingerenza temporalesca su tutto l’arco alpino e prealpino, localmente anche sulle alte pianure settentrionali, mentre da Giovedì 8 l’atmosfera subirà un vero e proprio ribaltone a causa di un vortice ciclonico in avvicinamento all’Italia, che darà vita a un guasto del tempo su tutto il Nord. Torneranno piogge e temporali, in estensione entro sera fino ad alcuni tratti del Centro, specie a Toscana e Umbria.

Ancora nessun cambiamento invece per il Sud.

Il fronte instabile proseguirà poi la sua corsa verso levante in quel di Venerdì 9 quando il tempo più capriccioso lo ritroveremo a carico del Nordest dove insisterà fino al calar del sole.

E sul resto del Paese? L’alta pressione, seppur più in difficoltà, sarà comunque in grado di mantenere una discreta stabilità atmosferica, minata solo da qualche annuvolamento distribuito in forma molto irregolare. L’unico cambiamento riguarderà le temperature, attese in moderata flessione.

Infine, per quanto riguarda il weekend, il meteo non sembra dare segnali di gran stabilità. Anzi, dopo un Sabato che potrebbe essere più tranquillo, Domenica le cose potrebbero peggiorare e non solo al Nord.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata