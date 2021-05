L'alta pressione è ancora lontana per l'Italia, nuove correnti con sistemi nuvolosi di origine atlantica

“L’alta pressione resta ancora lontana dall’Italia, alle prese con le correnti occidentali che trasportano masse d’aria temperata ma umida dall’Atlantico verso le nostre regioni. In seno a queste correnti si muovono una serie di sistemi nuvolosi di origine atlantica, che coinvolgono in parte anche il nostro Paese e l’area del Mediterraneo centrale. Uno di questi (perturbazione n.8 di maggio) ci interesserà tra oggi pomeriggio e sabato mattina, investendo più direttamente il Centro-Sud. Un’altra (n.9) attraverserà rapidamente il Centro-Nord tra domenica e lunedì – anticipano i meteorologi di iconameteo.it -, con la parte più attiva che dovrebbe limitarsi all’area alpina e all’estremo Nord-Est. Seguirà un miglioramento, ma con ancora qualche locale e breve episodio di instabilità al Centro-Nord fino a metà settimana. Le temperature, nel frattempo, si manterranno su valori vicini alla media stagionale, al più temporaneamente al di sopra al Sud e al di sotto sulle regioni tirreniche e al Nord”.

PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE

Al mattino nubi all’estremo Nord-Est, Liguria, regioni centrali tirreniche, Calabria e Sardegna con qualche locale precipitazione; ampie schiarite altrove. Dal pomeriggio tendenza ad un peggioramento, con piogge e temporali intermittenti al Nord, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna; resistono le schiarite su medio-basso Adriatico e settore ionico dove peggiorerà a fine giornata. In serata il tempo andrà migliorando al Nord-Ovest e in Sardegna, mentre su basso Lazio, Campania e Calabria tirrenica si potranno sviluppare piogge o temporali localmente forti. Temperature: massime in lieve flessione al Nord, sul medio-alto versante tirrenico e sulla Sardegna dove risulteranno anche inferiori alla norma; senza grandi variazioni altrove. Sul medio Adriatico e all’estremo Sud si potranno raggiungere i 22-23 gradi, con picchi superiori tra Calabria e Sicilia.

Venti: generalmente dai quadranti meridionali, da deboli a moderati su mari e regioni centro- meridionali, fino a tesi su alto Tirreno, Liguria, regioni centrali, dorsale appenninica, Puglia e Sardegna. Mari: calmi o poco mossi l’Adriatico, lo Ionio sotto costa, il Tirreno centrale settore ovest; in prevalenza mossi i restanti settori, fino a molto mosso il Ligure meridionale e orientale.

PREVISIONI PER SABATO 15 MAGGIO

Sull’insieme del Paese prevarranno le nuvole, ma con schiarite anche ampie al Centro, in Sardegna e Sicilia. Al Nord e all’estremo Sud saranno possibili delle precipitazioni: in particolare avremo piogge sparse e locali rovesci su Alpi, Triveneto, Puglia meridionale, Basilicata e Calabria. Neve sui rilievi alpini oltre i 1800-2000 metri.

Temperature minime stazionarie al Nord, in lieve calo al Centro-Sud; massime pomeridiane in diminuzione su regioni centrali adriatiche, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia; in rialzo su parte del Nord-Ovest, del medio-alto Tirreno e della Sardegna. Valori generalmente intorno ai 20 gradi con punte di 23-24 al Sud e Isole.

Venti di Maestrale da moderati a forti su Tirreno centro-meridionale, coste campane, Calabria e Sicilia, con raffiche fino a 60-70 Km/h; da moderati a tesi da ovest o sudovest su Sardegna, Corsica e Mar Ligure; in prevalenza deboli altrove. Mari: poco mosso l’Adriatico settentrionale; da poco mossi a mossi l’Adriatico centro-meridionale e lo Ionio, mossi o molo mossi i restanti bacini.

PREVISIONI PER DOMENICA

Ampie schiarite all’estremo Sud e nelle due Isole maggiori con pochi annuvolamenti di rilievo, per lo più sotto forma di velature. Maggiore nuvolosità nel resto d’Italia con un cielo tra il parzialmente nuvoloso e il nuvoloso. Locali precipitazioni possibili lungo le Alpi e sul Friuli Venezia Giulia con possibili rovesci o temporali sul Friuli, in serata anche sull’alta Lombardia; neve ad alta quota, almeno oltre i 2000 metri. Tra il mattino e il primo pomeriggio qualche debole pioggia possibile tra Liguria di Levante, Appennino emiliano, Toscana, Umbria e Marche. Temperature minime per lo più in lieve aumento; massime pomeridiane in aumento sul versante Adriatico, al Sud, nord della Sicilia e Sardegna con valori diffusamente oltre i 20 gradi e punte vicine ai 25; valori per lo più tra 18 e 22 gradi altrove. Venti meridionali: fino a moderati sui mari di ponente e sull’alto Adriatico, per lo più deboli altrove. Mari: mosso o molto mosso il Mar Ligure, localmente mosso anche il Mar Tirreno e lo Ionio al largo; in prevalenza poco mossi i restanti bacini.

