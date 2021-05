Piogge abbondanti sulla Sardegna: rischio nubifragi

“Un’intensa perturbazione atlantica ha raggiunto l’estremo Nord-Ovest dell’Italia – avvertono i meteorologi di IconaMeteo.it –. Dalla fine della giornata di oggi il sistema perturbato si sposterà verso la Liguria e la Lombardia, e nel corso di martedì continuerà ad avanzare lentamente verso est: l’intenso maltempo si estenderà a gran parte del Nord – dove si potranno registrare precipitazioni particolarmente abbondanti e locali nubifragi – alla Sardegna, alla Toscana e, dalla sera, anche al Lazio e all’Umbria.

Mercoledì il tempo migliorerà sul Nord-Ovest, mentre l’aria instabile e più fresca che segue la perturbazione darà origine ancora a qualche rovescio soprattutto sulle regioni nord-orientali, sull’Appennino settentrionale, in Toscana, Umbria e Marche; al mattino qualche pioggia possibile nel settore del basso Tirreno. Il passaggio di questa perturbazione sarà accompagnato da un calo delle temperature e da un rinforzo dei venti, inizialmente da sud e successivamente da ovest o nord-ovest. La tendenza successiva resta incerta ma è molto probabile l’assenza di un’area di alta pressione in grado di proteggere l’Italia dall’arrivo di altre perturbazioni.”

LE PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE

Molte nubi al Nord-Ovest. Nel resto dell’Italia tempo più stabile e soleggiato, salvo temporanei annuvolamenti al Nord-Est, specie sull’area alpina. Nel corso della giornata arriveranno delle piogge nell’estremo Nord-Ovest, anche diffuse e a tratti moderate sulle Alpi occidentali e sulle fasce pedemontane adiacenti; fenomeni più deboli e sporadici sono attesi anche sul Ponente ligure, nel resto del Piemonte e sulla Lombardia nord-occidentale. A serata inoltrata i fenomeni diverranno più intensi sul Piemonte settentrionale e occidentale; possibili piogge isolate anche su centro-est Lombardia, ovest di Emilia, settori nord-occidentali di Trentino e Sardegna.

Temperature massime in calo in Piemonte; altrove su valori quasi estivi, in ulteriore aumento in Sardegna, Emilia Romagna e regioni adriatiche. Venti da deboli a moderati di Scirocco, fino a tesi sul mar Ligure, sul Tirreno occidentale, sui canali di Sicilia e di Sardegna. Mossi o molto mossi mar Ligure, Tirreno settentrionale e occidentale, Canale di Sardegna e Canale di Sicilia; localmente mossi il medio e alto Adriatico, in prevalenza poco mossi i restanti bacini.

LE PREVISIONI PER DOMANI

Giornata con cielo molto nuvoloso o coperto al Nord e in Toscana con piogge sparse, meno probabili e diffuse lungo la fascia adriatica. Un po’ di piogge, specie al mattino, anche in Sardegna; nel pomeriggio qualche locale fenomeno in arrivo anche su Umbria e Lazio. In Piemonte e in Toscana ci sarà il rischio di temporali. In serata peggiora più diffusamente al Centro, specie su Lazio e Umbria dove avremo anche il rischio di piogge intense. In Molise, in Sicilia e nelle regioni meridionali il tempo sarà nel complesso soleggiato.

Attenzione al rischio nubifragi: i quantitativi di pioggia attesi potranno risultare localmente abbondanti, in particolare su nord del Piemonte, Liguria, su molte aree della Lombardia, su Trentino, Veneto e, dalla sera, sul Friuli Venezia Giulia. Neve sulle Alpi a quote molto elevate, in calo poco sotto i 2000 metri dal pomeriggio nel settore valdostano e piemontese.

Temperature in lieve aumento nei valori minimi; massime in sensibile calo al Nord, in Toscana e in Sardegna, in forma più lieve anche su Lazio e Umbria. Attesi valori sensibilmente superiori alla norma sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia dove si potranno ancora sfiorare i 30 gradi.

Venti da deboli a localmente moderati, in prevalenza meridionali da sud o di Scirocco, nel corso della giornata si disporranno da ovest sulla Sardegna e sui mari prospicienti; vento da est in Val Padana. Mari: mossi i bacini di ponente e l’Adriatico centrale al largo; calmi o poco mossi gli altri settori, ma con moto ondoso in aumento a fine giornata.

LE PREVISIONI PER MERCOLEDÌ

Il maltempo insiste sul Nord-Est, con cielo molto nuvoloso e precipitazioni diffuse per gran parte della giornata, più intense al mattino; quota neve oltre i 2000 metri. Nelle regioni di Nord-Ovest, in Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Sicilia tempo abbastanza soleggiato, con temporanei annuvolamenti pomeridiani nelle zone montuose di Piemonte, Liguria e Lombardia, dove saranno possibili dei brevi rovesci. Tendenza a rasserenamenti da metà giornata anche in Calabria e in Sardegna.

Nel resto dell’Italia condizioni di variabilità e atmosfera instabile: il rischio di piogge, brevi rovesci e locali temporali sarà maggiore sin dal mattino su estremo Levante Ligure, Toscana e Appennino centro-settentrionale; in seguito anche su Emilia orientale, Romagna, Umbria e Marche. In serata possibili piogge anche nella pianura lombarda.

Temperature minime in calo al Centro-Nord. Massime in sensibile rialzo al Nordovest, in diminuzione in Friuli Venezia Giulia, al Centro-Sud e Sicilia, dove cessa la fase di caldo anomalo. Venti da moderati a forti occidentali al Centro-Sud, in Sardegna e sui mari di ponente; Maestrale in Sicilia. Raffiche fino a 70-80 Km/h sul Mar Ligure meridionale, in Sardegna e sul Tirreno centrale. Mari: mossi o molto mossi i bacini ad ovest della Penisola, poco mossi l’Adriatico e lo Ionio.

