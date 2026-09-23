Energia, Saviano: "Green grande chance per Italia ma sostenibile se è antimafia"

“L’energia alternativa per poter essere sostenibile deve essere antimafia” ed è “una grande possibilità per l’Italia”. Lo ha detto Roberto Saviano parlando con la stampa, alla 22 edizione dell’annuale convention ‘Energies and Sustainability Confartigianato High School‘, organizzata dalla Confederazione in collaborazione con i Consorzi energia Caem, CEnPI e Multienergia, una tre giorni che si chiude oggi a Domus de Maria (Cagliari). “Tutti gli spazi dove le regolamentazioni ancora non hanno raggiunto un equilibrio di sicurezza” come le energie sostenibili e rinnovabili e il settore green – spiega Saviano – “sono spazi in cui le mafie si infiltrano. Oggi però non bisogna incorrere nell’errore di pensare che sia il settore a essere esposto ritenendo che, siccome le mafie investono nel cemento, allora smettiamo di costruire”. “Nel settore eolico Messina Denaro decise di mettere gran parte del suo capitale da riciclare e non lo fece perché gli interessava questo settore, ma perché intuì che questo settore aveva scivolosità ed era un’opportunità”, ricorda Saviano. Al contrario – sottolinea lo scrittore e giornalista- il settore” green “è probabilmente l’unica grande possibilità che l’Italia ha sul piano energetico di potersi sviluppare e sta funzionando. Abbiamo il modello virtuoso pugliese, per esempio. Ma studiare come le organizzazioni stiano riciclando da decenni in questo ambito ci permette anche di essere un caso scuola in Europa, perché questo non sta accadendo soltanto nel Sud Italia”. “Oggi qui io” alla high school di Confartigianato “porterò proprio questa esperienza. Racconterò come le organizzazioni” criminali “sono riuscite a mettere miliardi di investimento nel settore soprattutto dell’eolico, delle energie alternative e lo hanno fatto con l’intento di occupare uno spazio che hanno sentito possibile. E infatti sanno benissimo anche che nel grande spazio di infiltrazione restano i rifiuti e restano gli appalti, i noli nell’ambito del cemento, tutti ambiti dove vince la loro azienda, non perché è più efficiente e neanche perché spara, semplicemente perché le loro aziende non devono guadagnare, le loro aziende devono riciclare”. Ecco perché per Saviano “gli imprenditori sani sono le prime vittime dell’impresa mafiosa, perché di fatto l’impresa mafiosa è sleale in quanto non deve fare profitto, deve solo pulirlo”. “L’energia alternativa per poter essere sostenibile deve essere antimafia”, evidenzia lo scrittore e giornalista.