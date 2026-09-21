Confartigianato, focus su energie e sostenibilità alla 22esima High School

Le grandi trasformazioni degli scenari geopolitici, economici ed energetici e il loro impatto sul futuro delle imprese saranno al centro della 22ª edizione di ‘Energies and Sustainability Confartigianato High School’, l’annuale convention organizzata da Confartigianato in collaborazione con i suoi Consorzi energia Caem, CEnPI e Multienergia, in programmaà dal 21 al 23 settembre a Domus de Maria (Cagliari). L’evento – sottolinea Confartigianato – riunisce circa 150 rappresentanti del management delle Associazioni territoriali del Sistema Confartigianato e i vertici nazionali della Confederazione che si confronteranno con esponenti delle istituzioni, esperti, docenti universitari “per analizzare le sfide che stanno ridisegnando il sistema energetico e produttivo e per individuare strumenti e opportunità utili ad accompagnare artigiani e piccole imprese nella transizione verso un’economia più sostenibile“.

L’impegno di Confartigianato sui temi della sostenibilità

L’appuntamento in Sardegna rappresenta una delle tappe dell’impegno di Confartigianato sui temi della sostenibilità, sviluppato attraverso il brand ‘Confartigianato Imprese Sostenibili’. Un percorso che proseguirà in autunno con la Settimana per l’Energia e la Sostenibilità, in programma dal 19 al 24 ottobre con iniziative in tutta Italia rivolte a cittadini, imprese e istituzioni e un evento di apertura previsto a Milano il 12 ottobre. Nei tre giorni dell’evento ‘Energies and Sustainability Confartigianato High School’ saranno approfonditi temi strategici quali sicurezza energetica, tecnologie innovative, intelligenza artificiale e trasformazione del lavoro, comunità energetiche e nuovi modelli di approvvigionamento, legalità, responsabilità sociale ed etica.

Il programma

I lavori si apriranno il 21 settembre con i saluti del presidente di Confartigianato Imprese Sardegna Giacomo Meloni, del presidente di Confartigianato Marco Granelli e della presidente della Regione Autonoma della Sardegna Alessandra Todde. La prima sessione dal titolo ‘Guerra, Pace e Denaro’ sarà dedicata alle trasformazioni degli equilibri internazionali e alle loro conseguenze sull’economia e sull’energia. Al confronto parteciperanno Pietro Benassi, docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore, Antonio Caprarica, giornalista e saggista, Pier Ferdinando Casini, presidente onorario dell’Unione interparlamentare e del gruppo italiano dell’Uip, Luigi Di Maio, rappresentante speciale dell’Unione europea per la regione del Golfo, Paolo Gentiloni, Chair dell’EIB Global Advisory Council, e Vittorio Emanuele Parsi, professore di Relazioni Internazionali all’Università Cattolica del Sacro Cuore.Seguirà l’intervento del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. Le conclusioni saranno affidate a Gianluca Cavion, presidente del Consorzio Caem.

Nella seconda giornata, martedì 22 settembre, la sessione ‘Never Eat Alone: Energie che si sfidano’ metterà a confronto evoluzione e prospettive delle diverse fonti energetiche, con gli interventi di Devis Bellucci, professore di Scienza e tecnologia dei materiali all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; Luca Bertelli, geologo e già Chief Exploration Officer di Eni; Alessandro Dodaro, direttore del Dipartimento Nucleare di Enea e Maurizio Melis, giornalista scientifico.A seguire, la sessione ‘Il trilemma sostenibilità, tecnologia e lavoro’ analizzerà invece l’impatto dell’intelligenza artificiale sulla governance, sull’organizzazione delle aziende e sul mondo del lavoro. Ne discuteranno Paolo Taticchi, Professor of Strategy and Sustainability e Deputy Director (MBA and Executive Education) della UCL School of Management, e Ivana Pais, professoressa di Sociologia economica all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Chiuderà la giornata Fabrizio Campaioli, presidente del Consorzio Multienergia.

La giornata conclusiva, mercoledì 23 settembre, sarà dedicata alle soluzioni concrete a disposizione delle imprese. La sessione “Energia dal basso” approfondirà il ruolo dei Power Purchase Agreement (PPA) e delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), con gli interventi di Salvatore Alessandro Casa, Partner di Elemens, e Vinicio Mosè Vigilante, amministratore delegato del GSE – Gestore dei Servizi Energetici. A chiudere il programma sarà la sessione “La cura della Casa Comune”, dedicata al rapporto tra sostenibilità, legalità ed etica, con gli interventi dello scrittore Roberto Saviano e di Paolo Foglizzo, Consultore del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. I lavori si concluderanno con l’intervento di Daniele Riva, presidente del Consorzio CEnPI.I lavori della ‘Energies and Sustainability Confartigianato High School’ potranno essere seguiti anche in diretta streaming sul portale www.confartigianato.it