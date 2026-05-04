E’ arrivato l’overshoot day, finite le risorse naturali a disposizione dell’Italia nel 2026

Questo 3 maggio 2026 abbiamo esaurito le risorse naturali che il Pianeta è in grado di rigenerare in un anno. Si chiama overshoot day, e come racconta il Global footprint network – in particolare, quando riguarda una nazione come in questo caso, viene definito Country overshoot day. E per esempio ci fa riflettere sul fatto che se tutta l’umanità adottasse il modello di consumo di noi italiani servirebbero tre Pianeti Terra.

In soli 123 giorni abbiamo esaurito il budget ecologico dell’intero anno – viene spiegato – e dal 4 maggio in poi vivremo in deficit ecologico: utilizziamo capitale naturale invece degli interessi, accumulando un debito che si traduce in crisi climatica, perdita di biodiversità, degrado del suolo e impoverimento degli ecosistemi.

Il Wwf ricorda che, rispetto allo scorso anno, la data dell’overshoot day si è anticipata di 3 giorni (nel 2025 era stata il 6 maggio). Per l’associazione “non è un dettaglio da poco: è un segnale politico, economico e culturale“. Significa che, nonostante la crescente consapevolezza per le problematiche ambientali, “la nostra impronta ecologica complessiva sta continuando a peggiorare. Se tutti vivessero come noi italiani, sarebbero necessari quasi tre Pianeti Terra per sostenere la domanda annuale di risorse”.