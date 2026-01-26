L’orzo resiste alle alluvioni, la chiave è nel genoma

L’orzo che resiste alle alluvioni, ed è resiliente agli eventi estremi. Uno studio della Scuola Superiore Sant’Anna, in collaborazione con la Scuola Normale Superiore e pubblicato sulla rivista ‘Plant physiology’, ha infatti individuato una regione del genoma di alcune varietà di orzo tolleranti a precipitazioni estreme: così riesce a germinare anche dopo un allagamento. Si tratta di una scoperta quindi che, grazie alla genomica come chiave, apre a nuove prospettive per rendere le colture più resilienti ai cambiamenti climatici.

In un contesto di crescente instabilità legata ai cambiamenti climatici – viene spiegato – “comprendere come le colture possano adattarsi agli eventi estremi diventa una sfida cruciale per l’agricoltura”. Lo studio ha individuato “una regione del genoma con una possibile influenza sulla germinazione dell’orzo anche dopo precipitazioni estreme che portano a un allagamento dei terreni”.

“Questo risultato – dichiara Chiara Pucciariello, dell’Istituto di scienze delle piante e coordinatrice dello studio – evidenzia la possibilità di identificare accessioni di orzo capaci di germinare dopo eventi estremi di allagamento, tramite l’esplorazione dei regimi di precipitazione registrati nelle rispettive aree di coltivazione”. La prima autrice dello studio, Eva Marìa Gòmez Álvarez (assegnista di ricerca alla Scuola Sant’Anna), ha eseguito analisi su una vasta collezione di varietà locali di orzo provenienti da Europa, Asia e Africa, integrando dati genomici con informazioni storiche sui regimi di precipitazione delle rispettive aree di origine. Questo approccio ha consentito di individuare una specifica regione del genoma potenzialmente coinvolta nella capacità dei semi di germinare dopo eventi di allagamento.

Grazie alla collaborazione con il Nest laboratory, in particolare con Francesco Cardarelli e Margherita Marazzini della Scuola Normale Superiore, è stato possibile stabilire che “la regione identificata contiene geni associati alla struttura del seme e alla dormienza, processi fondamentali per garantire una germinazione efficace in ambiente naturale dopo episodi estremi di allagamento”. La scoperta – si conclude – rappresenta “un importante avanzamento nella comprensione delle basi molecolari della tolleranza dell’orzo a condizioni ambientali avverse”.