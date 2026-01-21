Maire Tecnimont entra nel mercato Usa del Gnl (gas naturale liquefatto), o Lng in inglese (Liquefied natural gas).

Tecnimont ha firmato un accordo preliminare per la fornitura di servizi di ingegneria integrata per lo sviluppo dell’innovativo progetto di Argent Lng dalla capacità di 25 milioni di tonnellate all’anno in Louisiana, negli Stati Uniti.

L’accordo segna l’ingresso strategico di Tecnimont nel mercato globale del gas naturale liquefatto (Gnl). L’accordo preliminare pone le basi per la partecipazione di Tecnimont al progetto di Argent Lng che riguarda lo sviluppo di un un complesso Lng destinato all’esportazione, situato a Port Fourchon, Louisiana, un polo energetico strategico per la sua resilienza agli uragani negli Stati Uniti.

“L’accordo sancisce l’ingresso di Tecnimont nel segmento del Gnl destinato all’esportazione – rileva Maire Tecnimont – un’area di business considerata tra i driver di crescita per la business unit Integrated engineering & construction (Ie&cs) di Maire“.

La collaborazione a lungo termine tra Tecnimont e Argent Lng prevede l’ingegneria e l’avanzamento del progetto dalla fase di autorizzazione da parte della Federal energy regulatory commission (Ferc), allo sviluppo del Front-end engineering design (Feed), i cui contratti dovrebbero essere finalizzati a breve, al fine di supportare la decisione finale di investimento. La piattaforma modulare di Argent Lng e Tecnimont è progettata per essere completamente replicabile, scalabile e finanziabile, garantendo risposte rapide e affidabili alla domanda globale di Gnl.

“La collaborazione propone una soluzione bancabile e replicabile – viene spiegato – che può essere implementata in progetti e geografie diversi, stabilendo un nuovo standard globale per le infrastrutture modulari di Gnl. Questo risultato rappresenta un’ulteriore prova della capacità di Tecnimont di offrire uno sviluppo lineare, un’esecuzione ingegneristica accurata e l’integrazione delle tecnologie Oem, come quelle offerte da Baker Hughes”.

“Siamo estremamente orgogliosi ed entusiasti di iniziare questo progetto innovativo – afferma Alessandro Bernini, amministratore delegato di Maire – la collaborazione con Argent Lng non solo rafforza la presenza del gruppo negli Stati Uniti, ma apre le porte ad un nuovo mercato, grazie alle riconosciute capacità di Tecnimont nell’approccio modulare e alla flessibilità di business che gli consente di accogliere nuove sfide e opportunità”.

“Questo accordo preliminare rappresenta una convergenza straordinaria tra capitale, ingegneria ed esecuzione – rileva Jonathan Bass, fondatore e presidente esecutivo di Argent Lng – il coinvolgimento, in questa fase, di una società di ingegneria internazionale di primo livello sottolinea la serietà, il rigore e la visione a lungo termine che stanno alla base della piattaforma di Argent Lng. Il nostro obiettivo è costruire un progetto che soddisfi i più alti standard di eccellenza tecnica, affidabilità normativa e gestione efficiente del capitale”.