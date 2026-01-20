Rifiuti, stop alle bustine monouso nei ristoranti: dall’estate scatta il divieto europeo

Niente più bustine nei ristoranti europei, quindi stop al monouso per maionese, ketchup, salse in genere, olio e aceto, e anche per lo zucchero. Scatterà ad agosto l’obbligo previsto dal regolamento europeo sugli imballaggi, il Packaging and packaging waste regulation (Ppwr). Lo stesso destino toccherà al monouso in plastica bagnoschiuma e shampoo negli hotel ma da gennaio 2030. Ma per esempio nel mirino finiranno anche gli imballaggi monouso per frutta e verdura al di sotto degli 1,5 kg di peso. Ed è per questo che ci sarà la possibilità per i clienti di utilizzare contenitori propri quando si scegli l’asporto. Naturalmente si vuole anche evitare e limitare lo spreco di imballaggi, incentivando per esempio sistemi di riutilizzo e ricarica.

Il nuovo regolamento

Il regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio è una normativa europea che si inserisce nel più ampio quadro delle politiche di economia circolare dell’Unione europea. Il Ppwr introduce una nuova serie di obblighi che coprono l’intero ciclo di vita degli imballaggi, dalla progettazione alla gestione dei rifiuti. Attraverso un quadro normativo profondamente rinnovato punta a rafforzare la sostenibilità, l’efficienza e la gestione del settore degli imballaggi e dei relativi rifiuti.

Qual è l’obiettivo

L’obiettivo principale è ridurre al minimo la quantità di imballaggi e rifiuti prodotti, contenere l’uso di materie prime vergini e favorire una transizione verso un’economia sostenibile, circolare e competitiva. Le misure previste puntano a ridurre significativamente entro il 2030 le emissioni di gas serra e il consumo idrico, limitando al contempo gli impatti negativi degli imballaggi sull’ambiente e sulla salute umana. Uno degli elementi sovra-strutturali è quello di garantire che, entro il 2030, tutti gli imballaggi all’interno del mercato Ue possano essere riciclati in modo economicamente sostenibile e che si possa incrementare l’impiego di plastica riciclata all’interno degli imballaggi in modo sicuro promuovendo così il mercato delle materie prime seconde.

I tempi di applicazione

Il 22 gennaio 2025 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il Regolamento sugli imballaggi è entrato in vigore l’11 febbraio 2025 ma le sue disposizioni si applicheranno a partire dal 12 agosto 2026. Per gli hotel le regole scatteranno dal primo gennaio 2030.