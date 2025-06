L'anima del Mediterraneo nella nuova edizione di Seif, quest'anno dal 27 al 29 giugno coinvolgerà tutta l'Isola

Raccontare il mare, l’anima del Mediterraneo e la sua gente. E’ questo il fil rouge del festival ‘Seif-Isola d’Elba 2025’, la kermesse organizzata dalla Fondazione Acqua dell’Elba che quest’anno porta con sé una veste nuova. Per la prima volta coinvolgerà infatti tutta l’Isola, con gli eventi serali ospitati da tre Comuni: l’apertura a Capoliveri, passando per Portoferraio, fino alla chiusura a Marciana Marina.

Il cuore di questa edizione di Seif-Sea essence international festival, in programma dal 27 al 29 giugno, è rappresentato quindi dalle ‘Comunità Mediterranee’. “La manifestazione vuole raccontare – spiega Fabio Murzi, presidente della Fondazione Acqua dell’Elba – la straordinarietà e l’unicità di tutte le comunità che abitano il Mediterraneo, valorizzando i legami, gli scambi e le importanti relazioni economiche, ambientali, sociali e culturali che trovano la loro centralità nel mare“.

I capisaldi del programma del festival messo a punto dalla Fondazione Acqua dell’Elba restano la sostenibilità, l’arte, la cultura: si va così dallo spettacolo ‘La fisica dell’estate’ di Vincenzo Schettini (il docente diventato un riferimento per tanti studenti, grazie al suo approccio diretto, appassionato, semplice alla scienza e ai suoi esperimenti immediati, virali sul web) alla cerimonia di assegnazione del Premio Seif e del Premio Arte Acqua dell’Elba con l’inaugurazione della mostra ‘Le Comunità Mediterranee’ (realizzata in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Brera), dal progetto ‘Blue schools’ al concerto di Valerio Lundini e ‘I VazzaNikki’.

Tutti e sette i Comuni dell’Isola d’Elba ospiteranno esperienze di diving gratuito. Poi, tra le altre attività, spazio anche a ‘Seif 4 kids’, per coinvolgere i più piccoli e avvicinarli alla salvaguardia dell’ecosistema marino, con laboratori didattici in collaborazione con Legambiente. Il programma completo è disponibile su ‘seaessence.eu’.

Dalla fisica alla musica, il programma del festival

Seif è il festival internazionale dedicato alla salvaguardia e valorizzazione del mare e della sua essenza; da quest’anno diventa ‘Seif-Isola d’Elba’. Le iniziative della manifestazione previste nell’isola toccheranno diverse location in tutto il territorio mentre gli eventi pomeridiani e quelli serali saranno ospitati dai comuni di Capoliveri (il 27 giugno), Portoferraio (il 28) e Marciana Marina (il 29). Il festival, sia pure ricco di novità, mantiene il suo format multidisciplinare: spettacoli, dibattiti, attività educative, esperienze di sensibilizzazione e volontariato ambientale. Saranno raccontate le best practice delle comunità marine e costiere, e si rifletterà sul ruolo del mare quando si parla di sostenibilità ambientale, sociale, economica. ”Il mare è da sempre un simbolo di vita e incontro, di unione e crescita condivisa – osserva Murzi – Seif-Isola d’Elba desidera porsi come uno spazio di confronto dove il mare opera da elemento connettivo tra terre, culture, storie e persone”. La musica sarà protagonista delle tre serate ufficiali con spettacoli live: il 27 a Capoliveri la ‘Cristina Cioni Band’, il 28 a Portoferraio il palco ospiterà ‘Il Trio delle Meraviglie’, e il 29 giugno a Marciana Marina Valerio Lundini con ‘I VazzaNikki’. Lo spettacolo ‘La Fisica dell’estate’ di Vincenzo Schettini è in programma il 28 giugno, sul palco di Portoferraio, con un omaggio al mare, tra onde, pressione, energia, correnti e fenomeni naturali.

La via dell’Essenza e le Scuole blu

Nell’ambito del festival si festeggerà la chiusura dell’anello occidentale de ‘La Via dell’Essenza’, l’iniziativa nata nel 2011 e gestita dal 2022 da Fondazione Acqua dell’Elba in partnership con il parco nazionale dell’arcipelago toscano; un sentiero che si snoderà in otto percorsi per un totale di 66,5 chilometri, arricchiti da informazioni con QR code, mappe digitali e valorizzazione dei punti di interesse storico e naturalistico. Proseguirà anche il progetto ‘Blue schools’, su impulso della commissione Europea promossa dalla commissione Oceanografica internazionale dell’Unesco, con l’obiettivo di integrare l’educazione all’oceano nei programmi scolastici, rendendo l’Isola d’Elba il primo territorio d’Europa ad avere tutte le sue scuole certificate come ‘Scuole Blu’; e quest’anno, il progetto si estende fino a includere l’intero arcipelago toscano.

Il Decennio del mare

Seif 2025 ha ottenuto l’endorsement del ‘Decennio del Mare Unesco’, il patrocinio del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, della Guardia costiera-Capitaneria di Porto. Il contributo del Comune di Portoferraio, di Capoliveri e della Pro-Loco di Marciana Marina. Tra gli altri patrocini, Asvis, Regione Toscana, parco nazionale dell’arcipelago toscano, dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), Legambiente, Federparchi, Marevivo, Symbola, Accademia di Belle Arti di Brera, Rus-Rete università sostenibili, Rotta dei Fenici, Sdsn-Sustainable development solutions network, Iulm, Autorità di sistema portuale del mar Tirreno settentrionale, Associazione Isole Minori, Forum Giovanile Isola d’Elba, Comune di Marciana, Comune di Marciana Marina, Comune di Porto Azzurro, Comune di Rio, Comune di Campo nell’Elba.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata