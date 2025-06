Il presidente del Gse Paolo Arrigoni: "Le imprese di Assil hanno un ruolo chiave"

Con l’illuminazione efficiente si può avere un risparmio di 30 euro all’anno a persona sul consumo di energia e si potrebbero evitare circa 7 milioni di tonnellate di CO2 all’anno. Questi alcuni dati che emergono dall’indagine ‘Analisi delle potenzialità di mercato delle soluzioni di smart lighting in Italia’ realizzata dal Politecnico di Milano e presentata in occasione dell’assemblea generale di Assil, l’Associazione nazionale dei produttori di illuminazione.

L’illuminazione pubblica, a fronte di un investimento di 9,9 milioni di euro per l’introduzione di 10mila punti luce di sistemi di illuminazione avanzata con 4.380 ore di funzionamento annuo, vedrebbe un saving energetico nell’ordine del 67% pari a 2,4 Megawattora (MWh). Per i settori di illuminazione interna e illuminazione pubblica, lo scenario previsto dal Pniec (Piano nazionale integrato energia e clima) per il raggiungimento degli obiettivi Ue prevede 5 miliardi di investimenti. Il risparmio in termini di CO2 è superiore a 980 tonnellate. Del resto l’Ue sta anche procedendo verso una maggiore flessibilità sui target cercando un equilibrio.

“Nonostante ci sia ancora molto che si possa e si debba fare, questo programma di investimenti dimostra quanto l’impegno da parte di Istituzioni, Enti ed associazioni si stia rafforzando non solo a livello europeo ma anche a livello nazionale – rileva Carlo Comandini, presidente di Assil – la revisione della direttiva Epbd stimolerà nuovi miglioramenti delle prestazioni energetiche degli edifici. Accanto a questo, l’aggiornamento dei Criteri ambientali minimi può rappresentare una strategica opportunità per valorizzare il contributo del comparto dell’illuminazione nell’ambito del rinnovamento del patrimonio immobiliare e della rigenerazione urbana“.

“Le imprese che fanno parte di Assil giocano un ruolo chiave quando si parla di efficientamento – dice il presidente del Gse (Gestore dei servizi energetici), Paolo Arrigoni nel corso del suo intervento all’assemblea – si tratta di imprese che offrono sistemi innovativi e digitalizzati, non solo per migliorare l’efficienza energetica dell’illuminazione privata e pubblica, ma anche per valorizzare il benessere e il confort visivo e per migliorare e garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro. Ed è proprio in questa direzione che si inserisce la firma del protocollo che Assil e Gse dello scorso marzo. Grazie all’accordo, le imprese aderenti ad Assil e tutto il settore dell’illuminazione, saranno supportati da Gse per il loro percorso di decarbonizzazione, e guidati nello sviluppo delle opportunità derivanti dai tanti meccanismi di incentivazione”.

