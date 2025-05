Da inizio anno sono 110 quelli registrati dall'Osservatorio Città Clima di Legambiente.

La crisi climatica corre veloce anche in questo 2025. E aumentano sempre di più gli eventi meteo estremi: in Italia da inizio anno sono 110 (a metà maggio) quelli registrati dall’Osservatorio Città Clima di Legambiente.

Clima, quali sono gli eventi estremi più ricorrenti

Il nuovo messaggio viene diffuso da oltre 300 giovani attivisti e attiviste di Legambiente, oggi a Paestum (Sa). Gli eventi estremi in questo 2025 – spiega Legambiente – sono in aumento del 31% rispetto allo stesso periodo del 2024 (84 eventi). Tra gli eventi meteo più ricorrenti da inizio anno ci sono allagamenti da piogge intense (34), danni da vento (23) ed esondazioni fluviali (14).

Questi dati – osserva Legambiente – confermano “l’insufficienza delle politiche attuali su mitigazione e adattamento, e rendono necessario e urgente un cambio di passo”.

La catena umana a Paestum

I giovani attivisti e attiviste hanno creato una catena umana sulla spiaggia dell’oasi dunale di Paestum per lanciare un messaggio “chiaro e inequivocabile: per contrastare la crisi, ridurre le bollette e produrre nuovi posti di lavoro green, serve una risposta immediata e concreta da parte del governo Meloni e dalle Regioni. Stop fossili, start rinnovabili”. L’azione simbolica è promossa nell’ambito dello ‘Youth climate meeting 2025’ di Legambiente per richiamare l’attenzione pubblica e istituzionale sulla necessità di velocizzare la transizione ecologica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata