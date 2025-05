Con i ministri Pichetto e Urso, insieme con Calenda, Renzi, e il vicepresidente della commissione Ue Fitto

Torna il Festival dell’energia, a Lecce dal 29 al 31 maggio. La 13esima edizione della manifestazione, ideata e diretta da Alessandro Beulcke e prodotta da Qubit Italy, ha l’obiettivo di dare spazio ad un confronto ampio, serio e libero da ideologie sull’energia. Sarà presente il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin; sono attesi anche il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, Carlo Calenda e Matteo Renzi, oltre al vicepresidente della commissione Europea Raffaele Fitto.

Tutti gli eventi, aperti e gratuiti, si terranno nelle principali sedi del centro storico, dal Teatro Apollo all’Ex Convitto Palmieri, dal Teatro Paisiello alle Officine Cantelmo, dal Castello Carlo V ai Chiostri Teatini.

“Il Festival coinvolgerà l’intera città e si pone l’obiettivo di essere uno spazio aperto, dove ascoltarsi e confrontarsi, attraverso un approccio divulgativo, accessibile a tutti – afferma Adriana Poli Bortone, sindaca di Lecce – l’obiettivo delle istituzioni è fare in modo che il processo di transizione energetica conduca a vantaggi effettivi per le comunità, non solo in termini di tutela ambientale ma anche economici“.

“Le straordinarie innovazioni tecnologiche degli ultimi anni, il rapido e costante mutamento del contesto geopolitico globale, l’emergenza climatica e la crescita demografica – dice Beulcke – rappresentano temi cruciali che richiedono profonde riflessioni e, al contempo, il massimo impegno nella diffusione di un’informazione consapevole e rigorosa. Il Festival dell’Energia è un crocevia dove l’informazione incontra la scienza, dove la politica si confronta con l’impresa, dove si costruisce una cultura condivisa dell’energia. Un luogo aperto, plurale, dove con passione e con rigore proviamo ad immaginare l’energia del futuro: sostenibile, accessibile ed efficiente”.

