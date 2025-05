Presidente Arrigoni: "Calabria energeticamente virtuosa, cresce l'attenzione per le rinnovabili"

Il Gse (Gestore servizi energetici) arriva a Catanzaro per la 16esima tappa del roadshow ‘Diamo energia al cambiamento’, per diffondere la cultura della sostenibilità attraverso incontri dedicati a studenti, imprenditori, amministratori e sindaci, tecnici e liberi professionisti. Obiettivo del roadshow è promuovere le opportunità offerte dai meccanismi incentivanti gestiti dal Gse per lo sviluppo di interventi di efficientamento energetico, delle rinnovabili e della mobilità sostenibile. Il viaggio attraverso le diverse tappe si svolge a bordo di un’auto alimentata a biometano, “a conferma dell’impegno del Gse per una mobilità sostenibile“.

“La Calabria è una regione energeticamente virtuosa perché produce oltre il doppio dell’elettricità che consuma – osserva il presidente del Gse Paolo Arrigoni – sta dimostrando una crescente attenzione verso le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica“.

La giornata si è aperta al Polo tecnologico professionale Grimaldi-Pacioli-Petrucci-Ferraris-Maresca, con l’evento ‘Il Gse incontra le scuole’.

Il presidente Arrigoni ha introdotto gli studenti ai temi dell’energia pulita e delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer). Nel pomeriggio alla Camera di Commercio di Catanzaro, l’incontro dedicato a Comuni, Pa e partecipate pubbliche; qui Arrigoni ha illustrato l’azione del Gse nei territori. E’ stato poi conferito il Premio ‘Vivi-Territori sostenibili’ a 6 Comuni virtuosi per progetti già realizzati (Miglierina, San Nicola da Crissa, Lamezia Terme, Chiaravalle Centrale, Figline Vegliaturo, Sorbo San Basile), e ad altri in qualità di testimonial per interventi in corso (San Giovanni in Fiore, Falerna, Celico, Caccuri, Casali del Manco).

“In Calabria – osserva Arrigoni – oltre a diversi impianti idroelettrici ed eolici in esercizio da tempo, stanno crescendo significativamente quelli fotovoltaici. A fine 2024 risultano installati quasi 55mila impianti fotovoltaici, in aumento del 21% rispetto al 2023, per una potenza complessiva di circa 833 Megawatt (MW). Stanno crescendo le Comunità energetiche, i parchi agrisolari e gli impianti agrivoltaici innovativi. Sono segnali incoraggianti, che confermano anche quanto sia importante il ruolo delle istituzioni nel promuovere modelli sostenibili di produzione e consumo. Il supporto fornito dal Gse a 188 Pubbliche amministrazioni, tra cui 163 Comuni – circa il 40% del totale calabrese – è un esempio concreto di collaborazione per accompagnare i territori verso la transizione, valorizzando risorse e competenze locali”.

