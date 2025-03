Il 21 marzo è la Giornata Mondiale delle Nazioni Unite per i Ghiacciai. Recentemente, uno studio ha mostrato che i ghiacciai si stanno sciogliendo più velocemente che mai e, nel Kashmir sotto il controllo del Pakistan, i residenti nella Neelum Valley stanno assistendo alla loro scomparsa davanti ai loro occhi. Ci sono 224 ghiacciai nel Kashmir pakistano, ma stanno scomparendo rapidamente. I ghiacciai si stanno sciogliendo a un ritmo senza precedenti in tutta la catena montuosa dell’Hindu Kush Himalaya e potrebbero perdere fino all’80% del loro volume questo secolo se le emissioni di gas serra non verranno ridotte drasticamente, secondo un rapporto del 2023 del Kathmandu-based International Centre for Integrated Mountain Development. Il ghiaccio e la neve nelle catene montuose dell’Hindu Kush Himalaya sono una fonte importante di acqua per questi fiumi, che scorrono attraverso 16 paesi in Asia e forniscono acqua potabile a 240 milioni di persone nelle montagne e altri 1,65 miliardi a valle.

