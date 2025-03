La protesta pacifica di Greenpeace per chiedere che il Parlamento discuta la proposta di legge presentata da oltre un anno

Greenpeace protesta con un ‘maiale gigante’ in cartapesta davanti a Montecitorio contro gli allevamenti intensivi. La richiesta al Parlamento è di discutere la proposta di legge presentata da oltre un anno dalle associazioni.

Il maiale è stato accompagnato questa mattina, davanti al Parlamento in piazza Montecitorio a Roma, dallo striscione ‘Onorevoli, non potete più ignorarmi!’. L’associazione punta a concentrare l’attenzione del Parlamento sulla necessità di discutere la proposta di legge ‘Oltre gli allevamenti intensivi’ presentata alla Camera ormai un anno fa dall’organizzazione ambientalista, insieme con Lipu, Isde-Medici per l’ambiente, Terra! e Wwf Italia.

Il testo di legge, che si focalizza sulla necessità di una transizione agro-ecologica del comparto zootecnico, è “a oggi fermo in commissione Agricoltura, e le cinque associazioni promotrici chiedono a gran voce che ne venga calendarizzata la discussione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata