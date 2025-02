Il Consorzio nazionale imballaggi chiama a raccolta le imprese che hanno ridisegnato il packaging

Al via il bando Ecopack di Conai per il design ecosostenibile. Per il 12esimo anno il Consorzio nazionale imballaggi chiama in campo le imprese italiane che hanno ridisegnato i loro packaging con strategie vincenti per la sostenibilità, mettendo in gioco nuove soluzioni di progettazione.

La partecipazione è aperta a tutte le aziende che hanno rivisto i pack con interventi di ecodesign usando almeno una tra le leve di ecodesign: riutilizzo, facilitazione delle attività di riciclo, utilizzo di materiale riciclato-recuperato, risparmio di materia prima, risparmio di materia prima vergine, ottimizzazione dei processi produttivi, ottimizzazione della logistica, semplificazione del sistema imballo e (new entry 2025) ricarica, ovvero l’aver progettato un imballaggio perché possa essere riempito nuovamente con il prodotto di partenza.

Il montepremi è anche quest’anno di 600mila euro; 550mila euro saranno ripartiti tra le aziende che avranno messo a segno le migliori mosse in chiave ecodesign e 50mila euro destinati a cinque super premi per l’innovazione circolare da 10mila euro ciascuno. I nuovi casi di imballaggi più green dovranno essere inviati a Conai tramite il form sul sito ‘ecotoolconai.org’. Per presentare le candidature c’è tempo fino al 30 aprile 2025.

“Ecopack rappresenta un’occasione concreta per valorizzare il lavoro delle aziende che stanno ripensando i loro imballaggi con un approccio sempre più sostenibile – rileva Luca Stramare, direttore della divisione Centro studi per l’economia circolare di Conai – l’ecodesign non è solo una scelta responsabile, ma un passaggio strategico per ottimizzare le risorse e ridurre l’impatto ambientale lungo l’intero ciclo di vita del packaging. Con questo bando vogliamo riconoscere gli sforzi di chi introduce soluzioni innovative e misurabili, contribuendo in modo tangibile a un’economia più circolare. L’auspicio è che sempre più imprese colgano questa opportunità e integrino leve di ecoprogettazione nei loro processi produttivi”.

Ogni proposta verrà esaminata dal Comitato tecnico, che ne verificherà i requisiti, e attraverso l’eco tool Conai, lo strumento di Life cycle assessment semplificato che misura la performance ambientale delle innovazioni in termini di risparmio energetico, riduzione dei consumi idrici e taglio delle emissioni di CO2. I vincitori dei cinque super-premi saranno invece scelti da un Comitato tecnico allargato, composto da esperti esterni. Il processo di valutazione e il funzionamento dell’eco tool Conai saranno sottoposti alla verifica di un ente terzo di certificazione. Il regolamento completo di Ecopack è disponibile sul sito di Conai (‘conai.org’) e su quello di eco tool (‘ecotoolconai.org’). La cerimonia di premiazione è prevista a novembre 2025.

