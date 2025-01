A Guajillo con una capacità di 200 MW è in grado di conservare l'elettricità per quando aumenta la richiesta del mercato

Plenitude costruisce maxi-impianto di stoccaggio di energia a batterie in Texas. Plenitude annuncia di aver completato l’impianto di Guajillo, attraverso la sua controllata Eni New Energy US. Si tratta del sistema di stoccaggio a batterie più grande mai realizzato dalla società. Situato nel sud ovest del Texas nella contea di Webb, a circa 20 chilometri dalla città di Laredo, Guajillo ha una capacità di 200 MW (Megawatt) ed è equipaggiato con batterie agli ioni di litio Lfp (Litio ferro fosfato), capaci di immagazzinare in maniera efficiente l’elettricità prodotta dagli impianti di generazione e renderla disponibile quando è maggiore la richiesta del mercato. L’impianto è stato costruito proprio accanto a uno dei più grandi parchi solari in esercizio di Plenitude, ‘Corazon solar farm‘, anche per massimizzare le sinergie operative e consolidare la presenza della società nell’area, dove opera su una superficie complessiva di circa 800 ettari. L’entrata in esercizio commerciale dell’impianto è prevista per la metà del 2025.

