Il bilancio di fine anno messo a punto da Legambiente registra un aumento del 485% in 10 anni

L’Italia è stata colpita da 351 eventi meteo estremi nel 2024. E’ il bilancio di fine anno messo a punto da Legambiente con l’Osservatorio città clima.

Per l’associazione il 2024 è stato “un anno difficile per l’Italia” messa “sotto scacco della crisi climatica con 351 eventi meteo estremi, in aumento del 485% rispetto al 2015“.

Inoltre quest’anno è stato “il terzo anno consecutivo oltre 300 eventi estremi: a pesare l’aumento dei danni da siccità prolungata (+54,5% rispetto al 2023), da esondazioni fluviali (+24%) e da allagamenti (+12%)”.

La Regione che paga il prezzo più alto è stata l’Emilia-Romagna, seguita da Lombardia, Sicilia, Veneto e Piemonte. Tra le province, quelle di Bologna, Ravenna e Roma. Tra le grandi città, la capitale è la più colpita, a seguire Genova e Milano.

