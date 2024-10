Il rapporto della World meteorological organization: la CO2 ha raggiunto 420 parti per milione in atmosfera

Le emissioni di gas serra nel 2023 hanno raggiunto un nuovo record. E’ quanto viene riportato dall’ultimo rapporto dell’Organizzazione meteorologica mondiale, la World meteorological organization (Wmo) delle Nazioni Unite.

Secondo la nuova analisi questi nuovi livelli di gas sera si faranno sentire sul Pianeta con un aumento delle temperature. La CO2 (anidride carbonica) – che ha raggiunto le 420 parti per milione in atmosfera – si sta accumulando “più velocemente rispetto a qualsiasi altro momento dell’esistenza umana, aumentando di oltre il 10% in soli due decenni“.

In base al bollettino annuale sui gas serra della Wmo “la concentrazione media globale di CO2 in superficie ha raggiunto 420 parti per milione, il metano 1.934 parti per miliardo e il protossido di azoto 336,9 parti per miliardo nel 2023″. Si tratta di valori che sono rispettivamente “il 151%, il 265% e il 125%” più alti rispetto “ai livelli pre-industriali“.

Il nuovo rapporto dell’Organizzazione meteorologica mondiale anticipa di qualche giorno la Cop29, il vertice mondiale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici; la 29esima Conferenza delle parti è in programma quest’anno a Baku in Azerbaigian.

