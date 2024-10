La Conferenza delle Nazioni Unite, 1 milione di specie vegetali e animali a rischio estinzione

Al via a Cali, in Colombia, la Cop16, la conferenza dell’Onu sulla biodiversità. Mentre il mondo è alle prese con il crollo dei livelli di biodiversità, la Colombia ospita due settimane di incontri in cui per i delegati discuteranno i piani dei loro Paesi per la salvaguardia di piante, animali e habitat critici. Si tratterà anche di una piattaforma per gli ambientalisti, le popolazioni indigene e i gruppi di difesa dei diritti per dire la loro. La conferenza fa seguito agli incontri di Montreal del 2022, dove 196 Paesi hanno firmato uno storico trattato globale per la protezione della biodiversità.

L’accordo prevede 23 misure per arrestare e invertire la perdita di natura, tra cui la protezione del 30% del pianeta e del 30% degli ecosistemi degradati entro il 2030. La conferenza è un’opportunità “per raccogliere l’esperienza che è passata attraverso questo pianeta da tutte le civiltà, da tutte le culture, da tutte le conoscenze, per generare condizioni vivibili e relativamente stabili per una nuova società che sarà forgiata alla luce della crisi”, ha detto la ministra dell’Ambiente della Colombia e presidente della Cop16 Susana Muhamad.

Secondo il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente il mondo sta subendo la più grande perdita di vite umane dai tempi dei dinosauri, con circa 1 milione di specie vegetali e animali a rischio di estinzione. In base al report biennale Living Planet del Wwf e della Zoological society of London le popolazioni di animali selvatici a livello mondiale sono crollate in media del 73% in 50 anni. Il rapporto afferma che l’America Latina e i Caraibi hanno registrato un calo medio del 95% nelle popolazioni di animali selvatici.

