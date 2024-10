Scelta la Mecomer di San Giuliano Milanese come protagonista della 21ª tappa della tour nazionale

La gestione dei rifiuti rappresenta un elemento strategico per il successo dell’economia circolare, un modello di produzione e consumo sostenibile che si fonda sul riutilizzo e riciclaggio dei materiali. Per questo motivo, Legambiente, in collaborazione con il Conou, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati, ha scelto la Mecomer di San Giuliano Milanese come protagonista della 21ª tappa della sua campagna nazionale ‘I Cantieri della Transizione Ecologica’.

La campagna, che mette in luce progetti e innovazioni orientate alla sostenibilità, ha individuato in Mecomer un esempio virtuoso di circolarità. L’azienda, attiva da 36 anni, è parte, dal 2019, del gruppo francese Sechè Environment e si occupa del trattamento e della gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, provenienti da settori come l’industriale, chimico, petrolchimico, farmaceutico, e artigianale. La sua capacità di gestire questi rifiuti complessi, rispettando rigorosi standard ambientali, etici e tecnici, è stata elogiata da Riccardo Piunti, presidente del Conou.

“La nostra filiera è composta da imprese che si occupano di olio minerale e rifiuti industriali, accomunate da alti standard tecnici ed etici”, ha dichiarato Piunti a margine della conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa, tenutasi presso la sede dell’azienda. “L’impianto Mecomer dimostra come la gestione di rifiuti critici possa essere svolta rispettando l’ambiente, la salute e creando occupazione di qualità, come quella di tecnici, chimici e ingegneri”. ‘I Cantieri della Transizione Ecologica’ è una campagna di Legambiente che prende avvio a maggio 2023 con l’obiettivo di raccontare la diffusione della transizione ecologica in Italia, attraverso le storie di cantieri, progetti e innovazioni che investono su sostenibilità ambientale ed economia circolare al fine di costruire un futuro migliore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata