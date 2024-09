La due giorni di networking dedicata alle ultime innovazioni e ai progetti a favore della sostenibilità si terrà il 22 e 23 settembre allo Yacht Club de Monaco

22 e 23 settembre 2024 allo Yacht Club de Monaco. Organizzato da Monaco Marina Management (M3), questo evento di networking riunirà oltre 250 delegati tra cui imprenditori, industriali, investitori, promotori e sviluppatori di porti turistici da tutto il mondo. “La creatività, l’impegno, le soluzioni e la competenza dei partecipanti sono assolutamente essenziali se vogliamo progettare i porti turistici di domani”, afferma José Marco Casellini, ceo di M3. Per il quarto anno consecutivo la Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous si terrà ilallo. Organizzato da, questo evento ditra cui imprenditori, industriali, investitori, promotori e sviluppatori di porti turistici. “La creatività, l’impegno, le soluzioni e la competenza dei partecipanti sono assolutamente essenziali se vogliamo progettare i porti turistici di domani”, afferma

Con 29 nazionalità rappresentate, l’evento rappresenta un impegno globale per le infrastrutture adattate alle problematiche climatiche. Per questa quarta edizione, i progetti a favore dei porti turistici sostenibili sono disponibili sul sito Web ufficiale: www.sustainablesmartmarina.com/e-catalogue-2024 L’E-catalogue presenta una selezione di startup e scaleup, una dozzina di studi di architettura, circa 30 studenti che lavorano nel settore, nonché una dozzina di porti turistici.

I rappresentanti possono scoprire e testare le ultime innovazioni di startup e scaleup nell’area espositiva e partecipare a tavole rotonde in tre conferenze, che esploreranno come la tecnologia, il settore bancario e l’architettura possono trasformare i porti turistici. Le due giornate di networking sono aperte a tutti i professionisti. Architetti e studenti sono poi coinvolti nella presentazione di un progetto su un porto turistico galleggiante per aree sensibili.

La giuria è presieduta da Zaha Hadid Architects, con la partecipazione dell’architetto Jean-Michel Wilmotte e dello yacht designer Dan Lenard. Al termine di due intense giornate di scambi e networking, gli International Smart & Sustainable Marina Awards saranno assegnati lunedì 23 settembre alle 16:00 ai vincitori in tre categorie: Startup e scaleup, porti turistici e architetti (professionisti e studenti). Sulla scia del Monaco Smart Yacht Rendezvous di inizio anno e convinti della necessità di un approccio sostenibile a 360°, gli organizzatori continuano a sviluppare il Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous.

“Come nell’industria automobilistica, dove l’infrastruttura deve adattarsi ai veicoli di nuova generazione, la nautica da diporto deve integrare innovazioni tecnologiche per soddisfare le esigenze degli yacht di domani“, sottolinea Bernard d’Alessandri, presidente di Cluster Yachting Monaco e segretario generale dello YCM. “Senza infrastrutture e strutture adeguate, sarà difficile per noi far progredire il settore. È essenziale mobilitare tutte le parti interessate, dai progettisti di yacht ai gestori di porti turistici, per garantire una transizione verso uno yachting più intelligente e sostenibile”, aggiunge. Come parte dell’approccio collettivo di ‘Monaco, Capitale dello Yachting Avanzato’, questo incontro è supportato dalla Fondazione Principe Alberto II di Monaco e dal Programma di Transizione Digitale del Principato, Extended Monaco implementato dal Governo di Monaco, insieme a UBS, MB92 Group e Bombardier.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata