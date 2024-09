Il notiziario dedicato ad ambiente, economia circolare e sviluppo sostenibile

Il mare italiano sempre più esposto agli attacchi della criminalità ambientale paga con un 1 eco-reato ogni 119 metri di costa, la siccità diventata ormai estrema in Sicilia e Sardegna e amplificata dai cambiamenti climatici, e il modello sociale dedito all’accoglienza per l’avvio della raccolta delle mele in Trentino. Ecco gli argomenti dell’edizione del Tg Green di questa settimana.

