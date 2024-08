L'ultimo rapporto sulla corporate governance pubblicato dalla Consob

Cresce l’attenzione dei Consigli di amministrazione delle società italiane quotate in Borsa per i temi della sostenibilità. E’ quanto emerge dalla fotografia scattata per il 2023 nell’ultimo Rapporto sulla corporate governance delle società italiane quotate a Piazza Affari, e pubblicato dalla Consob.

L’interesse crescente per il complesso tematico sintetizzato nell’acronimo Esg – Environmental, Social and Governance, cioè ambiente, sociale e governo delle imprese – si riflette per esempio nell’incremento dei comitati cosiddetti endoconsiliari, istituiti all’interno dei Consigli di amministrazione.

Da segnalare, in particolare, la diffusione del comitato sostenibilità, presente a fine 2022 in 123 società che rappresentano il 94,5% della capitalizzazione di Borsa. Cinque anni prima, nel 2017, si erano dotate di un comitato sostenibilità soltanto 45 aziende pari al 61% della capitalizzazione.

