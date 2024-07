La conferenza durante la settimana del Monaco Energy Boat Challenge nel Principato

‘Carburanti alternativi e tecnologie avanzate per la nautica da diporto’. È il titolo di una delle conferenze che si sono tenute allo Yacht Club de Monaco durante la settimana della Monaco Energy Boat Challenge, con l’obiettivo di costruire il settore della nautica da diporto del futuro. Tra gli argomenti trattati durante la mattinata, il ruolo che il metanolo può giocare per raggiungere l’obiettivo zero emissioni dal punto di vista dell’industria. Nel corso della giornata, si è poi discusso anche del ruolo dell’energia nucleare nel settore.

