I dati raccolti con 1.500 campionatori tra il 4 febbraio e il 4 marzo 2024 sono stati elaborati dai ricercatori

Una mappa dell’inquinamento dell’aria di Milano e Roma fatta dai cittadini. Sono infatti on-line le nuove mappe del biossido di azoto del capoluogo lombardo e della capitale realizzate da ‘Cittadini per l’aria’ con i dati, strada-per-strada, raccolti dai cittadini tra il 4 febbraio e il 4 marzo 2024 posizionando per quattro settimane 1.500 campionatori (500 installati a Roma, 650 a Milano, 350 nella città metropolitana di Milano).

I dati sono poi stati elaborati dai ricercatori che collaborano con l’associazione.

Dalle mappe emerge che nelle aree metropolitane di Milano e Roma “le concentrazioni di biossido di azoto (NO2), un inquinante molto pericoloso proveniente dai veicoli diesel, derivano principalmente dalle emissioni del traffico. A Milano sono 464.390 i veicoli a diesel in circolazione; a Roma sono il doppio 974.173″.

Grazie ai dati è stato possibile creare, con un modello di Intelligenza artificiale, una mappa che stima la concentrazione media annuale in ogni punto delle città. Con questo sistema di machine learning era stata stimata “per il 2020 una mortalità annua causata dall’esposizione cronica al biossido di azoto di 1.700 persone a Roma e 1.500 a Milano; un dato, quest’ultimo, di poco superiore a quello definito nel recente studio dell’Agenzia per la tutela della salute di Milano che ne indica 1.300, per un totale di circa 3mila persone decedute”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata