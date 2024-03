Il notiziario dedicato ad ambiente, economia circolare e sviluppo sostenibile

Il nuovo rapporto sulla qualità dell’aria in Italia del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa) racconta di come sia diminuito l’inquinamento l’anno scorso anche se determinate aree del Paese continuano a preoccupare. La strada che ci divide dalla prossima Cop, con un approfondimento della Fondazione Eni Enrico Mattei e il ritorno dell’Earth hour del Wwf. Di questo si parla nell’edizione del Tg Green di questa settimana.

