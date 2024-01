Contiene "oltre 360 azioni rivolte ai sistemi naturali, sociali ed economici" del nostro Paese, il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica

E’ stato approvato il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Il decreto del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, con il via libera, è del 21 dicembre 2023.

Il Piano contiene “oltre 360 azioni rivolte ai sistemi naturali, sociali ed economici” per rispondere “alla sfida dei cambiamenti climatici“. Si tratta – riferisce il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica – di “un passo importante per la pianificazione e l’attuazione di azioni di adattamento ai cambiamenti climatici nel nostro Paese”.

Mare Italia, livello salirà di 19 cm e temperatura di 2 gradi in prossimi 40 anni

In Italia – nei prossimi 40 anni (o poco più) – le temperature del mare aumenteranno anche di oltre 2 gradi centigradi, così come crescerà il livello delle acque fino a raggiungere più 19 centimetri in alcune aree marine. Questo quanto emerge dal quadro delineato dal Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici approvato dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica.

