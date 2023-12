Il segretario esecutivo dell'Unfccc: "Aree in cui è necessario negoziare ristrette in modo significativo"

I delegati ai colloqui sul clima delle Nazioni Unite hanno poco tempo a disposizione per decidere come il mondo intende limitare le emissioni che provocano il riscaldamento del pianeta. Simon Stiell, segretario esecutivo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ha detto lunedì mattina ai giornalisti che i “lupi del clima” sono rimasti alle porte del mondo mentre i negoziati raggiungono il loro culmine al vertice di Dubai. “Non abbiamo un minuto da perdere in questo tratto finale cruciale e nessuno di noi ha dormito molto”, ha detto Stiell, aggiungendo che “le aree in cui è necessario negoziare le opzioni si sono ristrette in modo significativo”, in particolare come ridurre le emissioni che riscaldano il pianeta e “la transizione con i mezzi di sostegno adeguati per realizzarla”. Quando è stato chiesto direttamente se fosse possibile che i negoziatori lasciassero Dubai senza un accordo, Stiell non ha negato che ciò potesse accadere. “Una cosa è certa: l’io vinco, tu perdi è la ricetta per il fallimento collettivo”, ha detto

