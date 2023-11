Dal 7 al 10 novembre ci saranno oltre 1.500 brand espositori su uno spazio di 150mila metri quadri

Si apre nei padiglioni di Rimini Fiera ‘Ecomondo‘, l’esposizione dedicata alla transizione ecologica, all’economica circolare e alla green technology. Ad aprire la fiera l’intervento del ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e, in collegamento, del ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

Dal 7 al 10 novembre ci saranno oltre 1.500 brand espositori su uno spazio di 150mila metri quadri. È l’edizione “più grande di sempre” a detta degli organizzatori di Italian Exhibition Group. Anche quest’anno Ecomondo è aperta dagli Stati Generali della Green Economy, curati dalla Fondazione sviluppo sostenibile e promossi dal Consiglio nazionale, composto da 65 organizzazioni di imprese della green economy in Italia. Dal riciclo dei vestiti non riutilizzabili al recupero dei metalli delle schede madre dei computer.

C’è poi chi, come l’azienda Rematrix, si è specializzato nel riciclo della gomma delle scarpe sportive. Lo spiega il Ceo Enrico Soffiati: “Secondo le stime nel futuro circa il 20% del mercato del tessile sarà rappresentato da modelli di business circolari e sostenibili dal punto di vista ambientale e economico. Noi abbracceremo tutto il mondo tessile con un focus importante sulla calzatura sportiva. Abbiamo acquisito forti esperienze nel riciclo delle suole delle scarpe. Possiamo riciclare le gomme dentro nuove mescole”.

Haiki Plus si occupa invece di rifiuti dei più svariati. “Gestiamo ogni anno 600mila tonnellate di rifiuti direttamente o tramite partner. La parola haiki vuol dire ferraglia in giapponese”, spiega il presidente di Haiki Nicola Colucci. “Ricicliamo oggetti come pannelli fotovoltaici, batterie, cartongesso, materassi. Nel mondo dell’elettrico applichiamo tecnologie idrometallurgiche per il trattamento delle batterie e di separazione meccanica per il trattamento dei rifiuti Rae”.

