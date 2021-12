Ok anche a una stazione elettrica e nuove linee nell'area di Lucca

Via libera a 6 impianti eolici in Puglia e Basilicata, oltre alla realizzazione di una stazione elettrica e di nuove linee nell’area di Lucca. A “sbloccare la realizzazione” è stato il consiglio dei ministri su proposta del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani. La mappa dei sei impianti in Puglia e Basilicata: parco eolico Cerignola Veneta Nord (Comune di Cerignola) – potenza 50,4 MW (Megawatt); parco eolico Cerignola Veneta Sud (Comune di Cerignola) – potenza 79,8 MW; impianto eolico Comune di Ascoli Satriano (Foggia) – potenza 43,2 MW; proroga Via (Valutazione impatto ambientale) – eolico nel Comune di Montemilone (Potenza) – potenza 60 MW; parco eolico ‘Banzi la Regina’ (Potenza) per 33,6 MW; impianto eolico ‘Lampino’ (Comuni di Orta Nova, Stornara-Foggia) – potenza 79,8 MW.Inoltre, il consiglio dei ministri ha autorizzato la realizzazione di una nuova stazione elettrica a 380/132 kV e di nuove linee a 380 kV e a 132 kV Sviluppo rete elettrica nazionale area di Lucca.

