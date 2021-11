Il 'Cane a 6 zampe' manterrà una quota di maggioranza nella società che ha un piano di crescita con investimenti pari a 1,8 miliardi di euro all'anno

Eni ha lanciato Plenitude, la nuova società che integrerà progetti nelle rinnovabili, il business retail e la mobilità elettrica. Plenitude si quoterà in Borsa attraverso una IPO. “L’IPO di Plenitude è una pietra miliare della nostra strategia di decarbonizzazione e un passaggio fondamentale della trasformazione in atto di , il business retail e la mobilità elettrica. Plenitude si quoterà in Borsa attraverso una IPO. “L’IPO di Plenitude è una pietra miliare della nostra strategia di decarbonizzazione e un passaggio fondamentale della trasformazione in atto di Eni – ha annunciato Claudio Descalzi, amministratore delegato – È il primo passo nella creazione di un soggetto industriale e finanziario volto a ridurre le emissioni di CO2 Scope 3 e si inquadra nel nostro impegno per creare valore attraverso la transizione energetica”.

A presentare Plenitude agli investitori oltre a Descalzi, a Milano nella sede della Borsa, anche Stefano Goberti, ad della nuova realtà nata dal progetto Eni Retail & Renewables. Eni ha previsto l’IPO di Plenitude entro il 2022, come “la miglior soluzione per valorizzare questo business, che si inquadra nella strategia e nell’impegno a lungo termine di Eni verso la decarbonizzazione”. Ma il ‘Cane a 6 zampe’ manterrà una quota di maggioranza nella società che ha un piano di crescita con investimenti pari a 1,8 miliardi di euro all’anno. Obiettivo arrivare a fornire entro il 2040 il 100% di energia decarbonizzata. La nuova azienda mira a far aumentare il margine operativo lordo dagli 0,6 miliardi del 2021 a 1,3 miliardi nel 2025 e a portare gli attuali 10 milioni di clienti a 11,5 milioni nel 2025 e a oltre 15 milioni entro il 2030. Il debito netto sarà prossimo a zero il primo gennaio 2022. Altra parola d’ordine: mobilità elettrica. Inoltre, entro il 2025 Plenitude potrà contare su una rete di 27.000 punti di ricarica, che arriveranno a 31.000 guardando al 2030.

Attualmente secondo operatore nella Penisola grazie ai 6.500 punti di ricarica, la nuova società proseguirà l’ampiamento dell’infrastruttura installando colonnine sia in aree già garantite sia in aree nuove, facendo leva sulla rete delle stazioni di rifornimento Eni. Plenitude conta su impianti di energia rinnovabile in esercizio pari a 1,2 GW. E la società mira ad arrivare a 6 GW di capacità installata rinnovabile entro il 2025 e a superare i 15 GW di capacità installata entro il 2030.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata