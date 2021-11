I centri urbani e i loro parchi, sottolinea Legambiente, costituiscono il nucleo di questo nuovo progetto in collaborazione con Eurizon e con il supporto tecnico di AzzeroCO2: “La creazione di più spazi verdi nelle aree metropolitane è tra le nostre proposte per un piano nazionale contro l’inquinamento atmosferico e, più in generale, per la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, cui le città appaiono particolarmente vulnerabili – dichiara Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente – il posizionamento strategico degli alberi nel perimetro dei centri urbani e delle loro aree verdi contribuisce, nello specifico, a ridurre la temperatura dell’aria di 2-8 gradi, oltre che a filtrare gli inquinanti urbani e il particolato fine, contrastando al contempo l’erosione del suolo e la perdita di biodiversità”.

“Da anni Eurizon svolge con convinzione il ruolo di asset manager attivo e responsabile verso le aziende in cui investe e verso la società – dichiara Federica Calvetti, responsabile Esg & strategic activism di Eurizon – siamo orgogliosi di collaborare con Legambiente su questo progetto di impatto positivo per le persone e per l’ambiente nei Comuni interessati grazie alla devoluzione di parte delle commissioni di gestione di alcune strategie di investimento sostenibili e responsabili sottoscritte dai clienti”.

“Le iniziative volte ad incrementare le aree verdi nelle città sono oggi centrali per mitigare gli effetti della crisi climatica, ridurre l’inquinamento e aumentare il benessere delle comunità locali. Per questo le riforestazioni urbane sono per noi di AzzeroCO2 una risposta concreta alle problematiche ambientali che affliggono il nostro tempo – dichiara Sandro Scollato, amministratore delegato di AzzeroCO2 – il nuovo progetto che ci vede coinvolti insieme a Legambiente e Eurizon ci consentirà di continuare a contribuire all’ attuazione degli SDGs dell’Agenda 2030 secondo i quali è necessario rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili. Questa è la strada che vogliamo portare avanti per restituire valore ai nostri territori e consegnare un futuro migliore alle nuove generazioni”.