L'ex presidente degli Usa alla conferenza Onu di Glasgow. L'attivista Vanessa Nakate lo attacca: "Hai tradito le promesse"

L’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, è arrivato lunedì 8 novembre al vertice delle Nazioni Unite sul clima a Glasgow per uno discorso dedicato agli effetti del cambiamento climatico sulle isole del Pacifico. Obama è stato acclamato e applaudito al momento dell’ingresso nel centro conferenze. “Chi di noi vive in Paesi grandi e ricchi, chi contribuisce a far precipitare il problema, ha un onere aggiuntivo, che è quello di garantire che collaboriamo e che aiutiamo e assistiamo coloro che sono meno responsabili e meno in grado ma più vulnerabili a questa crisi imminente”. Le isole “ci stanno mandando un messaggio adesso, che se non agiamo, e non agiamo in modo audace, sarà troppo tardi”, ha concluso l‘ex presidente Usa.

Ma Vanessa Nakate ha attaccato Obama. “Quando avevo 13 anni, nel 2009, avevi promesso 100 miliardi di dollari per finanziare la lotta al cambiamento climatico. Gli Stati Uniti hanno tradito le loro promesse, questo costerà perdite di vite umane in Africa”, la dura critica dell’attivista ugandese.

Mr @BarackObama, I was 13 when you promised $100B #ClimateFinance. The US has broken that promise, it will cost lives in Africa. Earth’s richest country does not contribute enough to life-saving funds. You want to meet #COP26 youth. We want action. Obama & @POTUS #ShowUsTheMoney pic.twitter.com/40HCsqA5s3

— Vanessa Nakate (@vanessa_vash) November 8, 2021