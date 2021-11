Nakate: "Promesse dei potenti non coincidono con azioni"

Gli organizzatori della marcia per il clima di Glasgow, in occasione della Cop26, stimano che i partecipanti siano circa 100mila. Lo ha riferito Bbc, mentre la polizia non ha ancora fornito stime sulle presenze. Intanto, manifestazioni sono in corso nel Regno Unito anche a Londra, Bristol, Cardiff. Nel resto del mondo, anche in Australia, Francia, Filippine, Taiwan, tra i vari Paesi. Gli organizzatori della manifestazione sul clima di Glasgow hanno informato che l’ecoattivista Greta Thunberg non interverrà davanti alla folla, come ha invece fatto ieri.

“I forti venti e le forti piogge non si fermeranno, perché le parole e le promesse dei leader non corrispondono alle loro azioni. E questo è solo un esempio. Ho bisogno di qualcuno che mi dica come spiegare agli agricoltori che stanno perdendo i raccolti e le aziende agricole a causa della siccità e delle inondazioni, mentre i leader continuano ad aprire nuove centrali a carbone”. Lo ha dichiarato, secondo Bbc, l’ecoattivista ugandese Vanessa Nakate, intervenendo alla manifestazione sul clima a Glasgow, in occasione della Cop26. Ha fatto riferimento alla scuola che, con i suoi compagni di scuola, sperava di costruire nel suo Paese, progetto reso impossibile dalle tempeste.

