“Un’importante opportunità di crescita economica e occupazionale per l’Italia: è questa la sfida dell’energia rinnovabile”. Lo dichiara il presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile e promotore di Italy 4 climate Edo Ronchi in merito al dibattito della Cop26 a Glasgow . “Per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 e rispettare l’impegno di limitare il riscaldamento globale sotto gli 1,5 gradi – osserva Ronchi – bisogna necessariamente passare da un sistema energetico basato prevalentemente sui combustibili fossili a uno basato sulle fonti rinnovabili”. L’Italia – prosegue – è “uno dei Paesi europei con la più alta dipendenza dall’importazione di fonti fossili dall’estero, quasi l’80% del fabbisogno di energia primaria: invertire questo dato, come abbiamo visto anche recentemente dalle dinamiche dei prezzi dell’energia, non solo è possibile ma rappresenta anche una importante opportunità di crescita economica e occupazionale. Ma da sole le rinnovabili non bastano e bisogna agire anche sul lato domanda di energia, aspetto spesso sottovalutato”.